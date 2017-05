UFFICIALE: RB Lipsia, rinnovo annuale per Coltorti

Il Red Bull Lipsia ha annunciato di aver prolungato per un altro anno il contratto del portiere Fabio Coltorti, classe '80, portando la scadenza al 2018. L'esperto estremo difensore svizzero, in forza al club dal 2012, continuerà così la sua avventura potendo assaporare l'aria di Champions League dopo essere partito dalla quarta divisione tedesca e farà da chioccia al connazionale Yvon Landry Mvogo, in arrivo nella prossima stagione.