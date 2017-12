UFFICIALE: RB Salisburgo, torna il difensore Ramalho

Il Red Bull Salisburgo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali il ritorno di André Ramalho, difensore centrale classe '92, dal Bayer Leverkusen. Il brasiliano, che ha firmato un accordo fino al 2022, si era trasferito in Germania nell'estate del 2015.

WELCOME BACK! | The Brazilian Andre #Ramalho returns to Salzburg and signs a contract with our club until the end of May 2022. #RBS #Transfer pic.twitter.com/CVjfgWXG3H

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 21 dicembre 2017