UFFICIALE: Reading, Clement al posto di Stam in panchina

L'ex tecnico dello Swansea Paul Clement, è stato nominato nuovo tecnico del Reading al posto di Japp Stam, esonerato nella giornata di ieri.

#ReadingFC are delighted to announce the appointment of @PaulClement1972 as our new manager!

Full details ▶️ https://t.co/zSEznTNEI2#WelcomeClement pic.twitter.com/tNZwwcBNG0

— Reading FC (@ReadingFC) 23 marzo 2018