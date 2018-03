UFFICIALE: Reading, separazione consensuale con Jaap Stam

Il Reading e Jaap Stam si dicono addio. Il club inglese ha annunciato la separazione consensuale, con effetto immediato, col tecnico, in carriera difensore anche di Lazio e Milan.

Club statement | Reading Football Club announce that Jaap Stam has left his position as manager of the club with immediate effect - https://t.co/0BZ0785iZ6 pic.twitter.com/b6I0uq5vqC

