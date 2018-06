UFFICIALE: Real Madrid, De Tomas rinnova fino al 2023

Barcellona, André Gomes verso la Premier: Tottenham in vantaggio

West Ham, trattativa per Pastore a un passo dalla chiusura

Leeds, budget importante a disposizione di Bielsa per tornare in Premier

Southampton, concorrenza al Crystal Palace per Jullien del Tolosa

Arsenal, Wilshere pronto a lasciare il club a parametro zero

Betis Siviglia, si pensa a Oliver Torres per sostituire Fabian Ruiz

Spagna, Valladolid promosso in Liga: niente da fare per il Numancia

Crystal Palace, è sfida tra Newcastle e Leicester per Townsend

Man United, pronto il rinnovo per David De Gea fino al 2023

Qarabag, offerta per Karim Laribi

Alaves, ecco Jony dal Malaga per la prossima stagione

Arsenal, Wilshere pronto ad andare via: c'è il West Ham

Raul de Tomas rinnova il suo contratto con il Real Madrid fino al 2023. A rendere nota la notizia, in attesa dell'annuncio ufficiale del club blanco, è stato proprio lo stesso giocatore classe '94, il quale ha passato la scorsa stagione in prestito nel Rayo Vallecano, a comunicare che ha esteso l'accordo con il Real Madrid fino al 2023.

