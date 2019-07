UFFICIALE: Real Madrid, Luca Zidane in prestito al Racing Santander

L'indiscrezione dalla Spagna era già arrivata nel corso delle scorse ore, ma adesso si è tramutata in notizia ufficiale: il portiere Luca Zidane, classe '98 figlio dell'allenatore dei blancos Zinedine, ha lasciato a titolo temporaneo il Real Madrid per andare ad accumulare maggiore esperienza altrove. Ne ha infatti annunciato l'acquisizione in prestito per la prossima stagione il Real Racing Club de Santander, società che milita nella seconda lega del campionato spagnolo. Ecco il tweet della squadra acquirente.