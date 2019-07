Qualche minuto fa è apparso un comunicato ufficiale sul sito del Real Madrid. La società della capitale spagnola ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con la Real Sociedad per il trasferimento in prestito, fino al 30 giugno 2020, del talentuoso centrocampista offensivo norvegese Martin Odegaard, classe 1998. Anche la compagine basca ha reso noto il trasferimento: ecco il tweet dell'account ufficiale.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad 💙⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) 5 luglio 2019