© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo colpo per il Real Madrid di Zinedine Zidane. È ufficiale l'arrivo, dal Porto, di Eder Gabriel Militao, che firma un contratto di sei anni fino al 30 giugno 2025. Miglior difensore per cinque mesi consecutivi, può giocare sia da centrale che da laterale destro. Non è stato comunicato il prezzo che, comunque, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni.