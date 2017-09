UFFICIALE: Real Madrid, rinnova Isco fino al 2022

© foto di J.M.Colomo

Dopo Marcelo, anche Isco rinnova il proprio contratto col Real Madrid fino al 2022: i madrileni blindano uno dei grandi protagonisti di questo inizio stagione e in generale del ciclo vincente di Zidane. Per l'iberico conferenza stampa di commento già domani, come successo con il terzino verdeoro, alle ore 14.00.