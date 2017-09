UFFICIALE: Real Madrid, Varane prolunga fino al 2022

Il Real Madrid, attraverso i canali ufficiali del club, ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore frances Raphael Varane, vestirà la maglia dei campioni d'Europa in carica fino al giugno 2022.

Domani è prevista una conferenza stampa del giocatore.

📝 @raphaelvarane has agreed a new deal with Real Madrid until June 30, 2022. 👇#Varane2022https://t.co/Bq13vHD0sJ

— Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) 27 settembre 2017