UFFICIALE: Real Sociedad, Carlos Martinez lascia il club a fine stagione

Cresciuto nella Real Sociedad, dove è diventato professionista nel 2007, Carlos Martinez lascerà il suo club spagnolo alla fine della stagione. La Sociedad infatti ha confermato che non terrà il giocatore di 32 anni in scadenza di contratto. Il difensore ha giocato solo una partita in Copa del Rey in questa stagione.