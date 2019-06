© foto di Alterphotos/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, la Real Sociedad ha comunicato l’addio per fine prestito di due calciatori. Il primo è l’attaccante Sandro Ramirez, che non verrà riscattato e tornerà dunque all’Everton. Il secondo è Theo Hernandez, che rientrerà al Real Madrid anche se per poco. Nel destino del difensore francese sembra infatti esserci il Milan.