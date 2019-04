© foto di Alterphotos/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, la Real Sociedad ha reso noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto per il centrocampista David Zurutuza. Nato in Francia, il 32enne era in scadenza e ha prolungato per una stagione, fino al 30 giugno 2020. Simpatico il modo in cui i baschi hanno dato la notizia: prima dell'ufficialità, sono comparse sul profilo Twitter del club alcune foto di personaggi famosi dai capelli rossi, come l'attore che ha interpretato il personaggio di Ron Weasley in Harry Potter e il cantante Ed Sheeran. Tutto per arrivare al rinnovo del rosso più amato di San Sebastian.

🤨 No es Ron Weasley pic.twitter.com/A0c7bJ58nu — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 17 aprile 2019