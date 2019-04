Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore del Red Bull Salisburgo, squadra campione d'Austria che quest'anno in Europa League è stata fermata agli ottavi di finale dal Napoli. Classe '73, si tratta di un manager statunitense che è reduce da tre stagioni alla guida dei New York Red Bulls. Entrerà in carica a partire dalla prossima estate e ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2022.

Marco Rose al Borussia Mönchengladbach - La società austriaca ha deciso di puntare su Marsch dopo il comunicato della scorsa settimana del Borussia Mönchengladbach, club tedesco che dalla prossima stagione sarà guidato da Marco Rose, l'attuale allenatore del Salisburgo che dirà addio al club austriaco dopo sei stagioni tra settore giovanile e prima squadra.