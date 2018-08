UFFICIALE: Reims, ecco Foket: costato 3,5 mln. Firma per cinque anni

16:26 - UFFICIALE: Pordenone, risolto il rapporto con Nunzella - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:19 - UFFICIALE: Pro Vercelli, arriva in prestito Cavaliere - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:11 - UFFICIALE: Robur Siena, Solini passa alla Reggina - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:03...

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude. Nunzella saluta il Pordenone

MLS, Ashley Cole in gol ma non basta ai Galaxy

Rubio Nu, l'ex interista Gamarra può tornare in campo a 47 anni

New York City, il contratto di Villa non sarà rinnovato: possibile ritiro

USA, l'ex Everton Moyes candidato per il ruolo di commissario tecnico

Ibrahimovic si rifiuta a scendere in campo sul sintetico, Galaxy travolti

Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

Torres ritrova Iniesta in Giappone: "Cominciammo insieme a 15 anni"

Sydney FC, colpo in attacco: preso Siem de Jong dall'Ajax

New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

Al-Hilal, colpo in attacco con Gomis

Iniesta: "In Giappone mi trovo benissimo. Vedo un Barça forte"

Son e la Corea del Sud in finale dei Giochi Asiatici: 90' per evitare la leva

Bolt in campo: "La velocità è il mio problema"

Nuovo acquisto operato dal Reims. La società di Ligue 1 ha infatti ufficializzato l'approdo in suolo francese di Thomas Foket , terzino destro prelevato dal Genk. Alla società belga sono andati 3,5 milioni di euro per il trasferimento del classe '94, che ha firmato un contratto di durata quinquennale. Di seguito il tweet tramite il quale è stata resa nota la buona conclusione dell'affare:

