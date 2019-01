UFFICIALE: Reims, ecco Zeneli. Era accostato anche alla Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Reims si è assicurato un rinforzo di discreta qualità per il proprio attacco, accostato anche a grandi squadre europee, come il Chelsea, o realtà italiane tipo la Fiorentina. Si tratta dell'esterno offensivo Arber Zeneli, ala sinistra classe '95 nato in Svezia ma di nazionalità kosovara, prelevato dall'Heerenveen. Secondo i report che arrivano dalla Francia, alla società olandese è stata corrisposta la cifra di 4 milioni per il trasferimento. Per Zeneli, invece, contratto fino a giugno 2023.