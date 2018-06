UFFICIALE: Rennes, acquistato il giustiziere dell'Italia

Le pagelle del Cittadella - Bartolomei scatenato, Vido non incide

[ #MercatoSRFC ] 🖊✅ Jakob #Johansson (27 ans) international suédois, nouveau milieu de terrain #RougeEtNoir !! Le héros du match de barrages entre la Suède et l'Italie s'est engagé deux ans avec le #SRFC ➡ https://t.co/RBgzvCjdGX #BienvenueJakob 🔴⚫ pic.twitter.com/bDnyml91pK

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Rennes comunica l'acquisto di Jakob Johansson, centrocampista svedese di 27 anni proveniente dall'AEK Atene. Acquisto a titolo definitivo, contratto fino al 2020. Johansson è noto al pubblico italiano per aver realizzato la rete nei playoff che ha permesso alla Svezia di battere gli azzurri e portare gli scandinavi ai Mondiali.

