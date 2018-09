UFFICIALE: Rennes, colpo Ben Arfa a zero. Presentato come un artista

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Annuncio con riferimenti in grande stile per il Rennes, che dopo aver preso M'Baye Niang ha messo a segno un altro bel colpo per il suo reparto avanzato. La società francese ha infatti reso noto di aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni il 31enne fantasista Hatem Ben Arfa, svincolato dopo l'esperienza al PSG tutt'altro che felice. Il Rennes ha annunciato l'acquisto con un video sui social, la cui didascalia recita in francese: "Un nuovo artista a Rennes", e nel quale le prodezze di Ben Arfa sono paragonate ai capolavori mondiali di ogni tempo. Eccolo: