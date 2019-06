UFFICIALE: Rennes, il club lascerà libero Ben Arfa

Nel corso della conferenza stampa per annunciare il rinnovo del tecnico Julien Stéphan, il presidente del Rennes Olivier Létang ha annunciato che il contratto di Hatem Ben Arfa non verrà rinnovato, pertanto il giocatore sarà svincolato dal 1° luglio. Sul giocatore c'è l'interesse di Siviglia, Betis ed Espanyol. 32 anni, Ben Arfa nella sua unica stagione in Bretagna ha realizzato 9 reti in 41 partite, considerando tutte le competizioni.