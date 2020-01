© foto di Insidefoto/Image Sport

Acquistato a gennaio del 2018 per dieci milioni di euro, Diafra Sakho non è più un giocatore del Rennes. L'attaccante, preso dal Bursspor, non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione con i bretoni. Rescissione consensuale, quindi, a sei mesi dalla fine del proprio contratto per cercare una nuova squadra per il mercato invernale.