UFFICIALE: Rennes, Will Poha va in prestito al Vitoria Guimaraes

Nuova esperienza in Portogallo, la prima lontana dalla sua Francia, per il giovane centrocampista Denis Will Poha. Il classe '97 ha infatti lasciato a titolo temporaneo il Rennes, e si è accasato in prestito per la prossima stagione nei lusitani del Vitoria Guimaraes, che ne hanno annunciato l'arrivo tramite i propri profili ufficiali di comunicazione.

🏰🧐 Um novo Conquistador chega ao Castelo!

Neste mês de Agosto, temos a certeza que se vai sentir em casa 🇫🇷🇵🇹😅#SomosAAlmaDoRei #Conquistadores pic.twitter.com/wfjizG5N7Z — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 15, 2019