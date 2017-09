UFFICIALE: Romania, il tedesco Daum lascia il ruolo di ct

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Federcalcio della Romania ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'interruzione del rapporto con Christoph Daum, ex tecnico di Bayer Leverkusen, Besiktas, Fenerbahçe, Colonia fra le altre, dopo la sconfitta contro il Montenegro. Ora la Federazione dovrà nominare un nuovo ct per le restanti sfide contro Kazakistan e Danimarca valide per la qualificazione a Russia 2018.