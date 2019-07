UFFICIALE: Rondon raggiunge Benitez e Hamsik, è il bomber del Dalian

Il West Bromwich Albion, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato la cessione di Salomon Rondon al Dalian Yifang. L'attaccante venezuelano è in Premier League dal 2015: con i baggies ha collezionato 120 presenze con 28 gol all'attivo. In Cina ritroverà Rafael Benitez che lo ha allenato lo scorso anno al Newcastle.

Salomon Rondon has joined Chinese Super League side Dalian Yifang.

