UFFICIALE: Roy Hodgson è il nuovo tecnico del Crystal Palace

Adesso è ufficiale: Roy Hodgson è il nuovo allenatore del Crystal Palace. L'ex ct dell'Inghilterra - successore dell'esonerato Frank De Boer - ha firmato un contratto per i prossimi due anni.

Roy Hodgson has been appointed as the new manager of Crystal Palace FC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 settembre 2017