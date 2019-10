© foto di Stefano Di Bella

Attraverso i propri canali ufficiali, il Saint-Etienne ha annunciato di aver sollevato Ghislain Printant dall'incarico di allenatore della prima squadra. Una "sospensione", per ora, in attesa di essere ricevuto dalla dirigenza per rescindere il proprio contratto. Al suo posto ingaggiato Claude Puel, tecnico che ha firmato un contratto valido fino a giugno 2022.