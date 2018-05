UFFICIALE: Saint-Etienne, Gasset confermato per la prossima stagione

© foto di Federico Gaetano

Il Saint-Etienne, attraverso il proprio sito ufficiale, annuncia che l'allenatore Jean-Louis Gasset continuerà ad allenare il club anche per la prossima stagione. Queste le parole del tecnico arrivato durante lo scorso campionato e artefice di una grande rimonta, che ha portato l'ASSE a ridosso della zona europea: "Sono lieto e orgoglioso di continuare a guidare il Saint-Etienne. Il progetto e l'ambizione della dirigenza mi hanno convinto. Per sei mesi ho avuto un piacere straordinario a guidare questa squadra. Saint-Etienne è una città che respira il calcio e il fervore popolare che circonda il club è un grande motore per le prestazioni della squadra. Ho un solo obiettivo: prepararmi bene per la prossima stagione".