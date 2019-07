© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altro giro in prestito al Nancy, formazione di Ligue 2 in cui ha già militato sei mesi da gennaio a giugno scorso, per Vagner, esterno offensivo capoverdiano classe '96 il cui cartellino è di proprietà del Saint-Etienne. Con il contratto in scadenza alla fine del prossimo campionato, si giocherà le sue chance nella formazione di seconda serie.