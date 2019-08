UFFICIALE: Saint-Etienne, preso in prestito Aholou dal Monaco

© foto di Dimitri Conti

Il muscolare centrocampista, e nazionale ivoriano, Jean-Eudes Aholou lascia il Monaco ad un anno di distanza dal suo arrivo (per la cifra piuttosto importante di 15 milioni di euro, ndr) nel Principato. Lo fa solamente a titolo temporaneo: è stato infatti annunciato il suo acquisto in prestito, per la prossima stagione, da parte del Saint-Etienne. Ecco il tweet pubblicato dall'account ufficiale dei Verts, che lo introduce.