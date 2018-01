UFFICIALE: Saint-Etienne, preso Ntep dal Wolfsburg

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 gennaio

NAPOLI ASSALTO A POLITANO DOPO IL NO DI VERDI. AUSILIO VOLA A BARCELLONA PER RAFINHA: SI CERCA L'ACCORDO. IL CHELSEA PIOMBA SU EMERSON PALMIERI. ITALIA ADDIO, CENTURION VA AL RACING AVELLANEDA NAPOLI Dopo aver incassato il no da Simone Verdi, che resterà così a Bologna almeno...