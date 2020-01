© foto di Imago/Image Sport

Rientrato l'estate scorsa a Gelsenkirchen da un prestito in seconda serie, l'attaccante Fabian Reese, classe '97 autore fin qui soltanto di 86 minuti in Bundesliga con lo Schalke 04, tornerà a militare nella cadetteria tedesca. Per lui si tratta di un trasferimento definitivo, quello all'Holstein Kiel: circa 100mila euro la cifra pagata dal piccolo club di 2.Bundesliga per averlo, con successiva firma su un contratto della durata di tre anni e mezzo.