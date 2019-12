© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michael Gregoritsch saluta l'Augsburg e passa in prestito fino al termine di questa stagione allo Schalke 04. L'attaccante austriaco, classe 1994, sarà effettivamente un calciatore del club di Gelsenkirchen dal prossimo 1° gennaio, ma intanto è già arrivata l'ufficialità del suo trasferimento. Per lui, in questa stagione, si contano finora solamente sette presenze e 370 minuti giocati. Questo l'annuncio: