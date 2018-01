UFFICIALE: Schalke 04, in attesa di Pjaca ecco Teuchert per l'attacco

Colpo in attacco per lo Schalke 04: in attesa di Marko Pjaca, il club di Gelsenkirchen ha annunciato l'arrivo dal Norimberga di Cedric Teuchert. L'attaccante, classe '97, ha firmato un contratto fino al 2021.

#S04 are delighted to announce the signing of Cedric #Teuchert from @1_fc_nuernberg. The striker has signed a deal until 2021, subject to a medical. pic.twitter.com/SD9eUA23Tm

— FC Schalke 04 (@s04_en) 3 gennaio 2018