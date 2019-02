© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un momento facile per lo Schalke 04 che non sta facendo bene in campionato e dovrà anche riorganizzarsi a livello societario. Christian Heidel infatti, aveva un contratto fino al 2020, ma ha informato il consiglio si dimette dal ruolo di amministratore delegato del club e lascerà lo Schalke 04 dunque a giugno.