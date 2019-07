Ceduto Fahrmann, volato in Inghilterra per trascorrere la prossima stagione in forza al Norwich, lo Schalke 04 si è immediatamente cautelato andando all'acquisto di un nuovo portiere. È Markus Schubert, estremo difensore classe '98 nel giro della selezione U21, che arriva dalla Dynamo Dresda, società di seconda serie tedesca. Ecco il tweet con l'annuncio.

🧤 Neuer Torwart für den #S04 🧤: #U21-Nationalkeeper Markus #Schubert wechselt von @DynamoDresden zu den Königsblauen und unterschreibt einen Vertrag über die kommenden 0⃣4⃣ Jahre. 🙌🏽 Glück auf, Markus! 🔵⚪️ Zur Meldung ➡️ https://t.co/mPppNcVQC3 pic.twitter.com/rJMXzpoH4e — FC Schalke 04 (@s04) 5 luglio 2019