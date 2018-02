UFFICIALE: Schalke 04, preso l'americano Jones

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Lo Schalke 04 ha appena annunciato l'acquisto di Zyen Jones. Giovane centrocampista, tra i principali prospetti del calcio a stelle e strisce, il prodotto dell'academy dell'Atlanta United si trasferirà in Germania in estate per poi restarvi in prestito fino al termine della prossima stagione. Questo l'annuncio del club: