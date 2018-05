UFFICIALE: Schalke 04, rinforzo in attacco: Skrzybski firma fino al 2021

L'attaccante tedesco Steven Skrzybski ha firmato un contratto con lo Schalke 04 fino al 2021. Lo riporta il sito ufficiale del club di Bundesliga. Il 25enne nella passata stagione si è reso autore di 14 gol con la maglia dell'Union Berlin (squadra della seconda divisione tedesca).



BREAKING: FC Schalke 04 are delighted to announce the signing of Steven Skrzybski from @fcunion_en on a three year deal ✍️

Welcome to #S04, Steven! 🔵⚪⚒️ pic.twitter.com/GGwphumQr6

— FC Schalke 04 (@s04_en) 29 maggio 2018