UFFICIALE: Scozia, Malky Mackay nuovo ct ad interim

Malky Mackay è il nuovo ct della Scozia. Già dirigente della Scotland FA, Mackay è stato nominato ct ad interim e guiderà la sua Nazionale nella prossima sfida contro l'Olanda.

SCOTLAND | Malky Mackay will take interim charge of Scotland for our International Challenge Match against Netherlands on 9 November. pic.twitter.com/xh6JjGAYDc

