Gordon Strachan non è più il commissario tecnico della Scozia. Lo rende noto la Federcalcio scozzese attraverso un comunicato ufficiale. Lascia dopo quattro anni: "Dissi il mio primo giorno da allenatore della Scozia che quello era il momento in cui mi sentii maggiormente orgoglioso e che volevo far tornar a sorridere il Paese. Sono profondamente deluso per non essere riuscito a centrare i playoff nonostante il duro lavoro" ha dichiarato lo stesso Strachan.