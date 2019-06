UFFICIALE: Serbia, Krstajic non è più il commissario tecnico

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Mladen Krstajic non è più il ct della Serbia. La Federazione balcanica, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il divorzio con l'ormai ex selezionatore. Nominato a gennaio 2018 dopo aver ricoperto la carica di vice-ct, l'ex calciatore di Werder Brema e Schalke 04 ha guidato la Serbia per 17 partite, vincendone otto. Lo scorso 7 giugno ha rimediato un ko per 5-0 contro l'Ucraina, riscattandosi tre giorni dopo con il successo per 4-1 contro la Lituania. Le parti, però, hanno deciso di separarsi.