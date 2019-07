© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Sheffield United è appena tornato in Premier League, e in queste ore ha annunciato un nuovo acquisto in vista del prossimo campionato che si prepara a disputare. Le Blades hanno preso l'esterno di centrocampo Callum Robinson, prelevato dal Preston North-End, club di seconda divisione, con il quale è stato firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ecco il tweet tramite cui è stata diffusa la notizia dell'ufficialità.