UFFICIALE: Sheffield United, Freeman il primo acquisto per la Premier

Dopo due anni e mezzo il trequartista Luke Freeman (classe '92) lascia il QPR e si appresta ad intraprendere un'esperienza in Premier League. Ne ha infatti annunciato l'acquisto lo Sheffield United, neo-promossa nel massimo campionato inglese che ha così messo a segno il suo primo rinforzo estivo, con un contratto per le prossime tre stagioni firmato dal centrocampista 27enne. Ecco il tweet che ne annunciava l'arrivo.

✍️ | Chris Wilder has made a decisive first move in the summer transfer window.

Luke Freeman arrives at Bramall Lane on a three-year deal, with the Blades paying QPR an undisclosed club record fee for the 27-year-old midfielder.#SUFC 🔴

