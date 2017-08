UFFICIALE: Sheffield United, preso Donaldson dal Birmigham

Lo Sheffield United ha ufficializzato l'acquisto di un attaccante. Si tratta di Clayton Donaldson, arrivato a titolo definitivo dal Birmingham City.

DONE DEAL: The Blades have signed Clayton Donaldson on a permanent deal from Birmingham City #DeadlineDay #twitterblades #ForgedInSteel pic.twitter.com/LcQpe9sZpd

— Sheffield United (@SUFC_tweets) 31 agosto 2017