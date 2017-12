UFFICIALE: Sheffield Wednesday, il tecnico Carvalhal lascia

Carlos Carvalhal non è più l'allenatore dello Sheffield Wednesday. Il tecnico portoghese ha lasciato la sua panchina, in accordo con la società e con il chairman Chansiri ed ha rescisso consensualmente l'accordo che lo legava allo storico club inglese, oggi in Championship. Il suo posto per la prossima partita sarà occupato dal suo assistente Lee Bullen in attesa di una decisione definitiva.