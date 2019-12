UFFICIALE: Si ritira dal calcio giocato l'ex Milan Philippe Senderos

Dice addio al calcio giocato Philippe Senderos, centrale difensivo svizzero con un passato nell'Arsenal e nel Fulham oltre che una breve parentesi al Milan nella stagione 2008/2009. "Lo scorso fine settimana ho giocato la mia ultima partita da calciatore - ha scritto il classe 1985 attuale tesserato del Chiasso in un post sul suo account ufficiale su Twitter -. Non posso che essere più contento per l'opportunità di realizzare il sogno di quando ero un bambino che mi è stata data in tutti questi anni".