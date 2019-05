UFFICIALE: Si ritira Tulio de Melo. Oggetto del contenzioso Palermo-Parma

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'attaccante Tulio de Melo si è ritirato all'età di 34 anni. Il brasiliano salì all'onore delle cronache in Italia per aver firmato nel 2008 sia per il Palermo che per il Parma. Un contenzioso che si risolse con il passaggio del giocatore in Sicilia. Dove fu una meteora: De Melo fece il precampionato e giocò in Coppa Italia ma venne ceduto già a fine agosto al Lille.