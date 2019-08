UFFICIALE: Siviglia, Carlo Fernandez rinnova fino al 2022

Carlos Fernandez, attaccante del Siviglia, ha rinnovato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2020. Il 23enne spagnolo, ceduto in prestito al Deportivo La Coruna durante la scorsa stagione, rimarrà in Spagna per le prossime tre stagioni. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società andalusa:

☑️🖊️ Carlos Fernández amplía su contrato con el #SevillaFC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 14, 2019