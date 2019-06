Quincy Promes lascia il Siviglia per trasferirsi all'Ajax. L'attaccante classe '92 torna in Olanda, dopo quattro anni trascorsi in Russia con la maglia dello Spartak Mosca e l'ultima stagione vissuta in Andalusia. L'ex Twente ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2024 con il club di Amsterdam, che verserà poco più di 15 milioni di euro più bonus (per un massimo di 17,5 milioni) nelle casse del Siviglia.