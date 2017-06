UFFICIALE: Siviglia, rescissione con Sampaoli. E' il nuovo CT dell'Argentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adesso è ufficiale: Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. L'ex CT del Cile saluta la formazione andalusa dopo appena una stagione per tornare in Sudamerica, per gestire la Nazionale Argentina. La Federazione argentina, intanto, ha pagato la clausola rescissoria che ha così liberato l'ex selezionatore della roja due volte in Copa America.