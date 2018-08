UFFICIALE: Siviglia, rescissione consensuale con Pareja

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolás Pareja (34) dice addio al Siviglia. Il club andaluso, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale con il difensore argentino. L'ex Spartak Mosca e Anderlecht potrebbe, adesso, tornare in patria per chiudere la carriera. Pareja, nel corso della sua esperienza al Siviglia, ha vestito la maglia biancorossa in 120 occasioni.