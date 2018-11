UFFICIALE: Sol Campbell è il nuovo allenatore del Macclesfield

Lo storico ex difensore di Tottenham e Arsenal Sol Campbell è in procinto di iniziare una nuova avventura da allenatore, la prima della propria carriera. L'ex giocatore infatti, dopo una breve esperienza come vice del ct di Trinidad & Tobago, è ora il nuovo tecnico del Macclesfield, squadra di League Two, quarta divisione inglese. Contratto di 18 mesi.